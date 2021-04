Afirma que es una campaña de difamación

"De esos 40 millones, nos chingamos 25. Así son los negocios, porque no va a llegar a la mayoría de diputados en la cámara. Necesitan agarrar, a RSP lo van a super apoyar para que meta lo más posible. En la Cámara, de diferencia van a ser como 11. Entonces, de RSP van a sacar a esos 11 diputados, para tener la mayoría de 256 en la Cámara", dijo supuestamente el actor.

Adame también confesó que su estrategia será no atacar a Morena ni a Claudia Sheinbaum: "Yo ya me senté con Elba Esther, cabrón. Ya me senté con Maricruz Montelongo, la hija, y con Fernando González, y con Pedro Pablo de Antuñano. El pedo va".

Por la tarde de este lunes, Alfredo señaló que la filtración de estos audios era una campaña de parte de Carlos Trejo, "El Rey Grupero" y Pablo Mendizábal: "No tengo nada que comentar del audio, simplemente es una campaña de desprestigio", reiteró.