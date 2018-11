Afirma ONU que Irán cumple pacto nuclear

Irán sigue cumpliendo con las limitaciones impuestas a su programa nuclear, de acuerdo a lo establecido en el acuerdo de 2015 y tras la entrada en vigor de las más recientes sanciones de Estados Unidos, el cual abandonó el tratado este año, informó este lunes el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).



En un informe trimestral reservado, los inspectores del OIEA, agencia nuclear de la ONU, confirmaron que la producción y el almacenamiento de uranio enriquecido y de agua pesada, así como el acceso a las instalaciones atómicas en Irán, están dentro de lo pactado.



Según Plan Conjunto de Acción (JCPOA, en sus siglas en inglés), Irán tiene prohibido almacenar más de 130 toneladas de agua pesada, así como más de 300 kilos de uranio enriquecido, cuya pureza debe estar por debajo del 3.67 por ciento.



El organismo confirmó que Irán sigue cumpliendo todo los aspectos nucleares del acuerdo firmado en 2015 con Alemania, China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia, el cual impone limitaciones por un periodo de entre 10 y 25 años a su programa atómico.

"Irán no ha enriquecido uranio por encima del 3.67 por ciento", señala el informe, en referencia al nivel con el que este combustible atómico sólo puede ser empleado para aplicaciones civiles, y no militares.



Eso sí, Irán ha aumentado ligeramente el nivel de sus reservas, al pasar de 139.4 kilos a finales de agosto a 149.4 kilos el pasado 4 de noviembre, justo cuando entró en vigor el embargo petrolero de Estados Unidos contra Irán.



Un diplomático conocedor de las verificaciones en Irán señaló este lunes ante la prensa en Viena que el OIEA estuvo recogiendo información más allá de la fecha hasta el pasado sábado 10 de noviembre.



"No hay indicios de que Irán haya cambio su forma de actuar desde el 5 de noviembre", indicó la fuente en referencia al día después de la entrada en vigor de las últimas sanciones estadounidenses.



El organismo señala además que Teherán mantiene limitado el número de centrifugadoras activas, la maquinaria que se emplea para enriquecer uranio.



Por otra parte, con 122.9 toneladas de agua pesada registradas el 3 de noviembre, Irán también sigue estando por debajo de las 130 toneladas que el JCPOA establece como límite.



El agua pesada se produce en la central de Arak, donde Irán tenía planeado construir un reactor con capacidad de generar plutonio, un material susceptible de alimentar armas atómicas, pero cuyas obras siguen paralizadas.



Teherán sigue también dando pleno acceso al OIEA a medio año después de que Estados Unidos se retirara unilateralmente del acuerdo nuclear e instaurara nuevas sanciones contra la República Islámica.



Washington alega que Irán no cumple el espíritu del acuerdo al seguir adelante con un programa balístico y por su intervención en conflictos como el de Siria y el de Yemen.



Mientras, los socios europeos del pacto tratan de mantener el acuerdo vivo mediante medidas que garanticen los beneficios económicos que se concedieron a Irán.



En lo que se refiere a medidas de transparencia, el OIEA confirmó que continúa recogiendo datos y que Irán está facilitando la estancia y el trabajo de control de los inspectores internacionales en Irán.



El país islámico aplica, sin ratificarlo, el llamado protocolo adicional del Tratado de No Proliferación nuclear, que permite inspecciones sin aviso previo en cualquier instalación.



En ese sentido, el Organismo reconoce que la cooperación puntual y activa de Irán está facilitando la aplicación del protocolo adicional y mejora la confianza.