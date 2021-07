Afirma NL blindarse de abogada parista

El saldo negativo de tres empresas cerradas y más de 5 mil personas que entraron a las filas del desempleo en Matamoros prendió la alerta en otros lugares del País.

Noticia Relacionada Padres de Brady sobreviven a COVID; estarán en el Super Bowl

Y aunque nuevamente la amenaza de los paros ilegales se hicieron presentes en Matamoros, tras tres intentos de bloqueo a la empresa Avances Científicos durante la semana anterior, aparentemente promovidos por la abogada Susana Prieto, el subsecretario del Trabajo en Nuevo León, Adalberto Núñez, aseguró que el Estado está blindado de esta situación.

"Esta persona (Prieto) vino a Nuevo León, fue al Palacio de Gobierno, fue al Monumento del Obrero y no juntó a nadie.

"Considero que de alguna manera estamos blindados porque tanto los sindicatos, sobre todo los sindicatos, no la siguieron, porque ya hay un conocimiento de cómo estaba la problemática sindical y cómo venían los cambios".

Añadió que en semanas recientes hicieron una misión laboral a España y Alemania para prepararse por la entrada en vigor del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que aborda el Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva.

Dicho convenio contempla que el trabajador tiene derecho a elegir libremente el sindicato al que quiere pertenecer, por lo que una empresa podrá llegar a tener varios sindicatos.

En aquellos países, dijo, desde hace años entró en vigor el Convenio 98 y el objetivo fue sentar al Gobierno de Nuevo León, organismos empresariales, sindicatos y empresas de aquí con sus contrapartes de allá para ver cómo se prepararon para esos cambios laborales.

"Por ello en Nuevo León no va a haber huelgas, estamos muy bien aceitaditos con lo que va a pasar y los sindicatos no van a querer pelearse unos con otros. Hay un convenio con todos los sindicatos de que no van a pelear la titularidad (del contrato colectivo), cuando no tienen derecho".

El contagio hacia otros sitios, aparentemente, también está contenido, como lo describió Luis Aguirre Lang, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), quien coincidió en que los actos de Matamoros y los cambios laborales que vienen están generando mayor conciencia.

"Tengo confianza que el tema particular de Matamoros se dio en unas condiciones únicas, condiciones políticas, sociales, de seguridad, que creo que se intentó, por ejemplo, en Reynosa, no pasó a mayores; aquí también (Nuevo León), se intentó también en Nogales, hubo por ahí una convocatoria ya también en Tijuana, Mexicali, en Juárez, y no pasó a mayores.

"Creo que el tema de Matamoros también sensibilizó a todos los actores, los actores de la producción, incluyendo los sindicatos, para poder crear conciencia que ese tipo de acciones no beneficia a nadie. Todos perdemos".