Afirma Morena que no aceptará imposiciones

Cd. Victoria, Tam.- El pasado viernes, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena designó a quince delegados en estados en donde habrán de llevarse a cabo elecciones a gobernador mientras que en entidades como Tamaulipas donde se eligen diputados federales, Congreso local y ayuntamientos, aún no han sido designadas tales figuras las cuales, para la dirigencia estatal, resultan innecesarias.

"En unos cuatro o cinco días más iremos a la Ciudad de México a presentarnos con el nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional para que nos dé instrucciones al respecto; pero el pueblo de Tamaulipas no necesita de delegados electorales, que vengan externos", mencionó el dirigente estatal Enrique Torres Mendoza, "más sin embargo si son instrucciones del nacional habrá que respetarlos y así será".

Torres Mendoza consideró que se cuenta con las condiciones necesarias para que el partido Morena crezca en cuanto a cargos de elección popular -el próximo seis de junio-, esto a pesar de los resultados electorales adversos en el proceso del 2019 donde de 22 distritos locales solo se logró el triunfo en el Distrito 11 -Matamoros- por un escaso margen de votos.

"Yo no manejé las cuestiones electorales -en ese momento-, hice un documento y le informé a todos los consejeros que no me hacía responsable por el tipo de manejo que estaban realizando los demás compañeros en el manejo electoral", y destacó, "ahora yo soy el responsable y se van a hacer las cosas de manera democrática y limpias porque así se merece nuestro pueblo".

Adelantó que la selección de candidatos -al Congreso de Tamaulipas y en los 43 municipios- quedaría a cargo del Comité Ejecutivo Estatal mientras que la selección de los nueve candidatos a diputados federales se llevaría a cabo por la Comisión Nacional de Elecciones, "no acepto dedazos, ni compadrazgos ni amiguismo ni nada de eso, no lo acepto", finalmente aseguró que las puertas del partido se encuentran abiertas a toda la ciudadanía, incluso a exmilitantes de otros partidos políticos.

Enrique Torres Mendoza, dirigente estatal de Morena.