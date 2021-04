Afirma Morena en San Lázaro que Auditor no será destituido

"Hubo errores, hay disposiciones legales que no ameritan que, por esos errores, se tenga que destituir (al Auditor). Sería verdaderamente una exageración, una aberración y sería un atentado contra la autonomía técnica y de gestión", comentó en San Lázaro.

Mier expresó que continúa la investigación de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la ASF al auditor especial de desempeño, Agustín Caso, responsable de esa auditoría y quien defendió, ante diputados, que se trató de una metodología distinta a la aplicada por el Gobierno para calcular los costos.

Para el coordinador sí hubo un error en la auditoría y por ello debe haber una sanción.

"Sí tiene que haber, derivado de ese error, decisiones. Se está investigando, pero que no alcanzan al titular de la auditoria", manifestó.

Ignacio Mier expuso que el que deberá asumir las consecuencias del "error" es el responsable de la auditoria de desempeño, quien actualmente está suspendido.

El morenista mencionó que se está en espera del resultado de la investigación de la UEC para deslindar responsabilidades.

Ignacio Mier dijo que para Morena el asunto ya está cerrado.

"No alcanza esa revisión poner en duda de quién puede ser (el responsable) o si va a continuar o no, o si va a ser removido o no el titular de la Auditoria a Superior, no es así.

"No somos nosotros como el INE, que por faltas menores retira candidaturas", sostuvo el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja.