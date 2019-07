Afirma Javier Duarte que pagó "extorsión" a la PGR

Cd. de México.- Javier Duarte afirma que pagó una "extorsión" al ex encargado de la extinta Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, para que dejaran en paz a su familia y le reclasificaran el delito de delincuencia organizada, lo que implicaría conseguir una sentencia más baja.

El ex Gobernador de Veracruz, quien desde el Reclusorio Norte llamó a REFORMA, aseguró que Felipe Muñoz Vázquez, quien hasta el mes pasado fuera titular de la Subprocuraduría de Delitos Federales, también fue beneficiario del pago.

"Hasta ahora, no he revelado a través de quién se entregó el recurso, tanto al ex titular de la Procuraduría General de la República como al subprocurador, en aquel entonces, Felipe Muñoz, porque están metidos tanto Elías Beltrán como Felipe Muñoz.", acusó Duarte.

"En su momento, voy a dar a conocer por los canales adecuados y correctos cómo es que se hizo toda esta situación que es meramente una extorsión. Fue una extorsión hacia mi persona donde me amenazaron con la integridad y con la vida misma de mi familia, no tuve de otra más que hacer eso. Esto no es un cohecho, esta es una extorsión, me extorsionaron, fui extorsionado y tuve que pagar para que dejaran a mi familia en paz y para que aceptara todas las pruebas que me fabricaron en mi contra".

El ex Gobernador fue sentenciado el 26 de septiembre pasado a nueve años de prisión luego de pactar un procedimiento abreviado en el que se declaró culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Como parte de ese procedimiento abreviado, el delito de asociación delictuosa fue impuesto en lugar de delincuencia organizada, el cual originalmente estaba contemplado en la imputación y es de una penalidad más alta.

En la entrevista telefónica, señaló que las pruebas que tiene sobre la supuesta extorsión en su momento las presentará en los canales oficiales, dejando entrever la posibilidad de presentar una denuncia. De antemano, deslinda a sus abogados de este presunto pago.

-¿Cuánto dinero pagó?

-Allí sí te repito, son temas que yo me quiero reservar para poderlo dar a conocer en su momento y por los canales adecuados.

-¿Estamos hablando de decenas o centenas de millones de pesos?

-No, no, no, no, es mucho menos. A ver, no voy a dar una cantidad, pero no es... digo, es una cantidad que yo no tengo, que no he tenido, que no puedo darme el lujo de tener, que no puedo darme el lujo de pagar, pero tampoco es una cantidad estratosférica, tampoco piensen en cantidades así... no, ni siquiera fue tanto.

-¿Tiene pruebas para probar el involucramiento tanto de Elías como de Muñoz?

-Claro que sí, tan es así que me quitaron el delito de delincuencia organizada.

-¿Cuándo las va a dar a conocer?

-En su momento las voy a dar a conocer por los canales oficiales.

¿A quien se le entrega directamente, a quien se le paga? ¿es una persona de la PGR?

-Recibió el dinero, te repito, recibió el dinero el titular y uno de los segundos, Elías Beltrán y Felipe Muñoz.

-¿Personalmente?

"Personalmente no lo sé, allí sí no te puedo dar los detalles de cómo estuvo el momento de la entrega, no sé si lo hicieron a través de un secretario, de un auxiliar, un chofer, un guarura, no sé, no tengo el dato, pero sí fue a ellos.

-¿Por qué hasta ahora está revelando esto?

Pues porque ya no están estos cuates en la PGR y lo puedo hacer. Hasta esto sería un suicidio que lo hiciera, ¡imagínate cómo acusas al verdugo ante el mismo verdugo!