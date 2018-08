Afirma que exmanager de Luismi le robó

Ciudad de México

Aunque en la serie de Luis Miguel se representó a su manager Hugo López como un hombre amable, educado y profesional, Verónica Castro no guarda los mejores recuerdos de él, pues dijo que le robó dinero.

En una entrevista para "Ventaneando", Castro recuerda las dificultades que enfrentó cuando López la llevó a trabajar a Argentina.

REGAÑO

QUE NO OLVIDA

Se trató de la misma charla en la que habló de "La Casa de las Flores", los inicios en su carrera y cómo "Chabelo" la insultó cuando supo que estaba embarazada.

"Qué tipo tan horroroso el mánager", dijo Castro, quien confirmó que hablaba de Hugo López.

"Cuando fui a trabajar a Argentina me dejó trabajando gratis, muerta de hambre. Se regresó con el dinero, me robó, me dejó allá y además me enganchó en teatro", añadió.

NUNCA LO ACEPTÓ

Tiempo después, Castro regresó a Argentina y en un programa le preguntaron por qué volvió si la había pasado mal, a lo que ella respondió que porque amaba ese país y había gente muy amorosa con ella.

Castro comentó que Hugo López la trató mal porque nunca aceptó tener un romance con él y aseguró que de vuelta en México, el mánager le inventaba amantes.

NO MÁS FLORES

Verónica Castro no hará segunda temporada de La Casa de las Flores;cuando le preguntaron a Verónica Castro si estaría en una segunda temporada de la serie La Casa de las Flores, contestó que no lo tenía contemplado, y lo corroboró mediante Twitter.

"Aquí yo creo que es mi fin. Con esta temporada es mi fin (en la serie). Se acabó esta mujer. ¿Qué más quieren ver de ella? A la mejor quieren, pero yo ya no. Porque a ver dime, qué mier... vas a ver de esta mujer. ¿Qué más se te ocurre que pueda hacer?", dijo.

Y cerró diciendo: "No hay segunda conmigo, las segundas no son buenas, jajaja".