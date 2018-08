Afirma que se aprovechó de las mujeres

Monterrey, N.L.

Steven Tyler, líder de Aerosmith, dijo que desde la década de los 70 ha tenido sexo con varias mujeres porque siente la obligación de preservar el mito de que la vida de los rockeros está llena de drogas y sexo.

"Era muy fácil acostarse con mujeres. Creo que los rockeros... creo que era mi obligación mantener eso vivo. Definitivamente me aproveché de las mujeres y ellas se aprovecharon de mí", comentó el cantante en el programa Objectified de Fox News.

En la entrevista, Tyler también habló sobre sus adicciones, y reveló que ha gastado más de 2 millones de dólares en estupefacientes en toda su vida.

"Tengo una personalidad adictiva así que encontré ciertas drogas que amaba y que no me pararon hasta el punto de lastimar a mis hijos, mi vida, mi familia y a mi banda. Hubo un momento en que no tenía una banda y no me importó", agregó el artista.

"Fui por el peor camino. Bajé por el agujero del conejo. Fui persiguiendo a Alicia".