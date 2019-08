Afirma AMLO que la Economía crecerá

México, 21 Ago

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que aunque ahora es poco el crecimiento económico de México ya hay una mejor distribución de los ingresos en el país, y afirmó que con las cuatro acciones que plantea su gobierno "vamos a crecer".

Al encabezar la clausura del Foro Estrategia Banorte 2019, expuso que las acciones que ayudarán al propósito de que México pueda crecer son: Impulsar la microeconomía; promover el desarrollo mediante obras; la participación de la iniciativa privada, y fomentar la inversión extranjera.

Dijo que si bien es poco el crecimiento "no caímos en recesión" y hay una mejor distribución de los ingresos pues para crecer se debe distribuir, "así como no se puede distribuir lo que no se tiene, la creación de la riqueza tiene que ir acompañada de la distribución" de la misma.