Afinan experiencia en juegos de preparación

Los reynosenses tuvieron saldo positivo en sus encuentros de carácter amistosos al ganar dos de los tres duelos que sostuvieron en la pretemporada, la cual concluyen este jueves y al día siguiente visitan a los Halcones de Saltillo para encarar la jornada 16.

El partido estuvo bastante parejo durante los 90 minutos y parecía que ambas escuadras, que pertenecen a la Tercera División Profesional, iban a firmar el 0-0, pero en la segunda mitad el mediocampista De León ingreso al área para sacar disparo de izquierda cruzado y de esta forma inaugurar el marcador.

¨Es un partido de preparación importante que nos ayuda a ver el sistema que tenemos y nos ayuda a mejorar, tenemos que seguir preparándonos para el inicio de la segunda vuelta que esta pronto de iniciar.

Gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de anotar, pero todo esto no nada más es mío sino también de todos mis compañeros solo que a mí me ha tocado meterla¨, comentó Abraham De León al finalizar el cotejo.

Por su parte el director técnico Edgar Barrón se encuentra ansioso de que la pelota vuelva a rodar en el torneo de la Liga TDP MX y estos días que restan de practica solamente afinara detalles del plan de juego que van implementar en los duelos oficiales.

¨En este encuentro no rotamos tanto ya nos fuimos más específico en el cuadro y las rotaciones más enfocados en el modelo que estamos buscando y lo han adoptado bien los muchachos.

Todos están ansiosos de que inicie, creó que hicimos un trabajo muy bien en general para corregir las cosas que no vimos bien en la primera vuelta y la verdad todos estamos con el objetivo de buscar una liguilla¨, expresó.

Los reynosenses se vieron ofensivos en la segunda mitad y en la recta final consiguieron superar la prueba.