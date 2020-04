Afinan estrategias para los festejos

Matamoros, Tam.- Empresarios restauranteros de Tamaulipas buscarán estrategias para que no se deje de festejar el Día del Niño y de la Madre, de las fechas más importantes por ingresos a los establecimientos, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en la entidad, Pablo Reyna Quiroga.

Explicó que afortunadamente ellos ya comenzaron a prestar el servicio a domicilio o servicio de ventanilla con el propósito de no perder clientela y seguir manteniendo las plazas laborales; para ello dijo que por lo menos el 80 por ciento del sector está haciendo cambios y para darlos a conocer se están haciendo presentes en la página oficial de Canirac.

Destacó que aún no han recibido notificación de restringir el servicio en el comedor pero se están tomando todas las medidas necesarias e indispensables para que exista una sana distancia entre mesa y mesa y reducir a no más de 50 personas el lugar para la asistencia de los comensales, pero en caso de esta restricción, se irán al plan b del servicio a domicilio o pasando a recoger, la cuestión es no perder, ni clientes pero también para que la gente no se quede sin empleo. Por lo pronto piensan en las estrategias para los días festivos.

Reyna Quiroga mencionó que luego de la restricción en los puentes internacionales, la afluencia ha disminuido en alrededor de un 20 por ciento pero lo que se ha mantenido es el comensal local de forma aceptable.

Exhortó a la gente a que no salga pero a la vez si requiere de algún servicio de los restaurantes que con toda confianza llamen y ellos les atenderán llevándoles el alimento a su casa para que no se exponga y con la seguridad de que están implementando todas las medidas de higiene en sus establecimientos.