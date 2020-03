Afina sector salud de Tamaulipas sus estrategias ante coronavirus

Cd. Victoria, Tam.- Luego de que finalmente se confirmó la presencia de la nueva cepa del Coronavirus (COVID-19) en el país representantes del Sector Salud en el Estado, Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, se reunieron este viernes para afinar estrategias de contención ante la inminente llegada de esta enfermedad en los próximos días a Tamaulipas.

"No queremos alarmar a la población, no queremos que se genere pánico o que se generen situaciones que no son", dijo enfática la titular de la SST, Gloria de Jesús Molina Gamboa, "queremos ver que la población se concientice de lo que tiene que hacer en casos de... veníamos trabajando desde diciembre pasado por la temporada invernal con Influenza, a raíz de que se da a conocer los primeros días de enero el tema de Coronavirus en China empezamos a manejar los casos de Influenza como probables casos de Influenza".

A nivel nacional son dos los casos confirmados, uno en la Ciudad de México y en Culiacán, Sinaloa, el cual está en proceso de corroboración por parte de autoridades sanitarias federales, además, se cuenta con otros dos casos probables de contagio, uno en el Estado de México y el otro en la CDMX, los cuales tienen el común denominador de haber asistido recientemente a un Congreso en la península de Italia, en donde permanece otro mexicano infectado por este nuevo mal.