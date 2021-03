De hecho este evento selectivo estaba planeado originalmente para los días 26 y 27 de febrero pero a causa de la pandemia fue cambiado. Hace unas semanas "Súper Joel" realizó un campamento en el municipio de González, corriendo distancias considerables en las faldas del emblemático Cerro del Bernal. En estos últimos días ha concentrado sus entrenamiento en Reynosa corriendo en promedio 135 kilómetros por semana.

Noticia Relacionada Afina detalles Joel Rodríguez

"Me sigo preparando, aunque las fechas han cambiado yo no he dejado de entrenar, aquí en Reynosa pues hasta en las parcelas me meto a entrenar porque tengo que cuidarme en estos días previos para llegar sano a la competencia, el tema del Covid sigue estando pero ojalá que en esta Semana Santa no se venga otra oleada", comentó Rodríguez.