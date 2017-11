Afiliación de Rafael Márquez en riesgo

En el reglamento de Afiliación, nombre y sede, en su Capítulo 3, inciso C sobre afiliación de personas físicas, se redacta entre los requisitos para agremiados el no tener relación alguna con organizaciones delictivas, ya que de lo contrario estarían en riesgo de desafiliación.



"No ser parte ni haber participado en negocios de dudosa reputación o en conductas delictivas, a juicio del Comité Ejecutivo", se redacta dentro del Artículo 23, en el cuarto de los seis requisitos que deben tener los afiliados a la FMF.



Por ahora ni la Liga MX ni los directivos de la Federación han fijado postura sobre la situación legal que hoy enfrenta Márquez.



Incluso ayer, el Secretario General del Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, informó que la

Procuraduría General de la República (PGR) ya investiga a Márquez al igual que el cantante



Julión Álvarez por el señalamiento que hizo el departamento del Tesoro de Estados Unidos al identificarlos como prestanombres del narcotráfico.