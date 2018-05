Aficionados de Santos son víctimas de estafa en reventa

Toluca, Méx.- No todo es felicidad para los aficionados de Santos, pese a la ventaja con la que llegaron a la final de vuelta (2-1), en el Nemesio Díez. Hubo aventurados que, sin tener boleto, hicieron el viaje de Torreón, Coahuila, hasta Toluca. Sin embargo, fueron víctimas de la reventa.

Daniel "N" deambuló por un par de horas en las inmediaciones del estadio. Triste. Pagó mil 500 pesos por un boleto que resultó falso. Pidió ayuda de cada aficionado lagunero que encontraba en la calle por si milagrosamente le sobraba una entrada. Pero nada.

"No ubico al cabrón que me los dio, creo que apenas vendió unos y se fue de aquí, así le están haciendo a otros, ya en la entrada me dijeron que no podía pasar", reiteró el hincha albiverde.

Para la final del Clausura 2018, las autoridades implementaron un operativo de 2 mil 500 policías; sin embargo, los rebasó la expectativa del choque entre Diablos Rojos y Guerreros, porque hubo quienes ofrecieron boletos hasta en calles cercanas al concurrido centro de esta ciudad.

"A eso te expones, hijo. Mira, si encuentras a quien te los vendió lo puedes denunciar, sólo así podrías recuperarlo", le explicó un policía al consternado fan.