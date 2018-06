Aficionados amenazan con usar el 'eeehhh...'

Moscú, Rusia.

Esta tarde la Plaza Revolución, a un costado de La Plaza Roja, se convirtió en una sucursal de cualquier inmueble de la Liga MX. Y la clásica expresión se escuchó con fuerza y promete repetir el domingo en el Luzhniki.



"Se ha convertido en nuestro grito de batalla y así nos multe la FIFA y nos digan de todo en todos lados lo vamos a seguir gritando. No nos sacan, ni modo que saquen a 25 mil personas", dijo Jesús Toscano, originario de Guadalajara y quien desde hace 30 años reside en Texas.



Desde el aeropuerto había algunos mexicanos realizando la polémica expresión.



Eso sí, hay algunos que piensan controlarse el domingo en los despejes de Marc-André Ter Stegen o Manuel Neuer.



"Mucha gente ya sabe que en el estadio va a estar prohibido eso porque lo hicieron en la Confederaciones, así que la gente no lo va a hacer, incluso las máscaras están prohibidas y el grito no lo van a hacer", mencionó Arnold Peña.



Hay algunos mexicanos que apuestan más por la campaña que hizo una cervecería y que causó molestia de las autoridades rusas.



"No estamos gritando puto, sino Putin", mencionó Jorge Navarro.