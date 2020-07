¡Aficionado fiel!

Tomás González López es el aficionado más fiel que tiene el futbol de Reynosa. Siempre apoyando desde la grada a todos y cada uno de los equipos que han representado a esta frontera en el balompié profesional.

Esa pasión también la demuestra con una grandiosa colección de 300 camisetas de diferentes clubes del futbol nacional e internacional. Por supuesto que sus favoritas son las de los equipos de casa; Desde Zorros de Reynosa, Tigres B Reynosa, Guerreros (que terminó jugando en Hermosillo), Topos de Reynosa, Reynosa FC y Atlético Reynosa, en total son 30 piezas de los conjuntos locales, aunque también presume las 65 playeras del equipo de sus amores, las Chivas Rayadas del Guadalajara.

"Algunas han sido regalos de los propios jugadores, de los directivos pero la mayoría si las he comprado. Las tengo colgadas en mi closet, el detalle es que tengo de 5 playeras por gancho porque son demasiadas, afortunadamente como este es mi único vicio pues tengo el apoyo total de mi esposa y de mis hijos", comenta con mucho orgullo.

Por cuestiones de salud Tomás no pudo jugar al futbol como muchos de sus amigos pero lejos de desanimarse encontró otras maneras para enamorarse de este deporte.

"Mi hermano si pudo jugar en buenos equipos y él me daba las playeras de sus equipos y yo con mucho gusto las usaba, recuerdo que tenía una playera de algodón de las Chivas y no era original, un día mi hermano fue a un partido Chivas contra Tigres y le encargué una camiseta con el 58 de Daniel Guzmán, al día siguiente me dio la gran sorpresa, era la profesional, a partir de entonces empecé con la idea de coleccionarlas", explica con emoción.

Acompañado por su esposa Nancy Andrade y sus hijos Enrique, Maximiliano e Irving, "Tommy" siempre ocupa el mismo lugar en el estadio. No tiene que gritar para hacerse notar, él va y disfruta los partidos, por eso es considerado un aficionado ejemplar tanto por los futbolistas como por los directivos.

"Si me considero uno de los más fieles, me gusta apoyar lo que es el futbol local, me gusta ver a los jugadores de aquí en un equipo profesional, me gusta conocer jugadores, sus vidas y todo lo que sacrifican alejándose de sus familias, yo no voy a reclamar ni a reventar, yo simplemente voy y les muestro mi apoyo a los jugadores, si el partido se ganó pues felicitarlos y si se perdió pues animarlos para que al siguiente le echen más ganas", comenta.

Tomás está ansioso por tener la nueva piel del Atlético Reynosa, una más para su colección. Dice que la estrenarán en la Liga de Expansión aunque su sueño es que un día este equipo juegue en Primera División.

"El sueño más próximo es que nuestro equipo juegue en la Liga de Expansión y que trascienda, que se mantenga en esa categoría y que la Federación vea que Reynosa es una buena plaza que podría tener Primera División en algunos años", afirmó.