Aficionado asiste a juego de World Series y termina con dotación de cervezas gratis

Todos los fanáticos del béisbol están siguiendo los partidos de World Series y es que se trata de la serie final de post temporada de las Grandes Ligas de Béisbol, que se juega entre los campeones de las ligas Nacional y Americana.

En ésta ocasión, la noticia se la llevó un aficionado de los Washington Nationals, quién al asistir al 5to. juego de la serie, fue golpeado en el pecho por una bola lanzada por los Astros.

Ese suceso tal vez hubiera quedado como cualquier otro incidente que suele darse dentro de éste deporte, lo que hizo la diferencia fue que Jeff, sostenía una lata de cerveza en cada mano al momento en que la pelota se dirigió hacía él, sin embargo, a pesar de ver que la bola iba a golpearlo, él prefirió ser golpeado por la misma antes de soltar sus cervezas.

This man is a hero. Twitter please figure out who this guy is so we can reward him. #WorldSeries pic.twitter.com/suMtVECfXY