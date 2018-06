Afición de "El Rebaño" lanza campaña contra Jorge Vergara

CIUDAD DE MÉXICO.- La inconformidad de los aficionados de lasno cesa. La molestia por la venta de jugadores y la salida del técnico argentino, ha causado una mala impresión en los seguidores del Guadalajara.

Tanto es el enojo con la directiva que, a través de las redes sociales, se lanzó una convocatoria en la que se invita a los demás aficionados a no consumir los productos patrocinadores del equipo e incluso a no asistir al estadio para los partidos como local.

La solución que proponen para apoyar al equipo será en los partidos que el Guadalajara realice como visitante.

Además, se exige a Jorge Vergara, propietario del equipo, que lo venda, esto por las decisiones que se han tomado en el club.

Castiguemos a esta #DirectivaMediocre : @jorgevergara @JLHB33

1 No renueves abono #NoAlChivabono

2 Cancela @chivastvmx

3 No compres jersey @PUMAmexico

4 No consumas productos oficiales.

5 Alienta al equipo en entrenamientos y juegos de visitante.

6 Pasa la voz. Usa los HT