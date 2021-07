Afición de estrellas

En las Olimpiadas , los deportes también atraen a la farándula; no hay luminaria que se resista a una buena competencia, al combate por una medalla o, simplemente, a hacer cuentas para ver quién se lleva la presea dorada.

Me gusta ver un poco de todo, es fascinante ver a los mejores atletas del mundo participar, y cuando ganan medalla, la que sea. Yo trato de seguir a los mexicanos, siempre les echo porras. creo que se me hace muy padre el taekwondo". Belinda,

¡QUE GANE EL MEJOR!

"Me parece admirable todo lo que sucede en los Juegos Olímpicos. A mí el deporte que más me sorprende y me impacta es el salto con garrocha, es algo fuera de serie. La tensión de ver que los hombres o mujeres saltan y logran esquivar la varilla, los récords, todo...".

Margot Robbie, actriz

"Practiqué gimnasia artística por mucho tiempo y debo confesar que siento añoranza cuando veo las competiciones. Es un hecho que me fascina ver el ´all around´ de hombres y mujeres y las finales por aparato. Los ejercicios de piso y barra en hombres son espectaculares, y en mujeres me gustan todos".

Tom Holland, actor

"Respeto profundamente a todos los atletas que van, los felicito por su nivel y por estar en esta justa maravillosa. Me gusta ver muchos deportes, pero en olímpicos creo que me quedo con los clavados, los de plataformas son fabulosos, y me genera muchísima curiosidad los sincronizados".

Luis Fonsi, cantautor

"Hay varias disciplinas que me llaman la atención de las Olimpiadas; lo que es un hecho es que todas las de piscina, las de velocidad, las de relevos, me parecen increíbles. Me gusta la gimnasia, el atletismo, pero si escojo una, sería esa, la de natación. es espectacular".

Pepe Aguilar, cantante

EMOCIONAN LAS PREMIACIONES

"En casa disfrutamos del deporte en TV, y si es olímpico más. A mi mujer y a mí nos gusta mucho ver la gimnasia (artística) y a mis hijas también. Creo que es genial, ejemplo de disciplina y arte en conjunción. Me encanta ver cuando ganan medallas y sufro cuando pierden por caídas o por centésimas".

Dave Grohl, líder de Foo Fighters

"Suelo ver los deportes que me encuentro en la televisión, y los que me llaman mucho la atención son los de resistencia, los de pruebas que se ven extenuantes y, ¡vaya!, son de años de preparación, como la caminata, el heptatlón, el ciclismo. que duran muchísimo tiempo y parecen sobrehumanos".

Olivia Wilde, actriz

"Hay muchos deportes que me gusta ver en los Olímpicos, y algunos que me impresionan. El levantamiento de pesas es uno de ellos, es impresionante lo que hacen los halterofilistas. Sumamente impresionante toda esa fuerza".

Rosamund Pike, actriz

"Me encanta ver cuando hay mujeres que triunfan, los Olímpicos son padrísimos, te contagian un espíritu chingón. Me encanta ver que triunfen y lo que más me gusta es la gimnasia (rítmica y artística) y todo tipo de natación".

Carla Morrison, cantautora

"De los Juegos Olímpicos me encantan todos los deportes, el que sea que me toque ver es fabuloso, porque son los mejores atletas del mundo. Pero, sinceramente, trato de no perderme ni la inauguración ni la clausura. y este año que serán en Tokio, siento que será algo fuera de serie".

Kelly Marie Tran, actriz