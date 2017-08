Afectará ley SB 4 la economía del estado

McAllen, Tx.- A medida que se acerca la implementación de la SB 4, opositores a la ley dicen que la entrada en vigor afectará seriamente la economía del estado de Texas, razón por la que redoblan sus esfuerzos para la derogación del proyecto de ley del Senado.

El Valle del Río Grande no es la excepción. Líderes empresariales y grupos de derechos civiles, se suman a las voces que aseguran que su implementación perjudicará severamente la economía de la región.

Una de las cláusulas de la SB 4, conocida como “Muéstrame tus papeles”, permitirá a las autoridades locales cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona detenida, incluso en una parada de tráfico.

El proyecto de ley también impondría sanciones civiles a los funcionarios locales si no cooperan con la ley federal de inmigración.

IMPACTO

“A poco menos de un mes de la entrada en vigencia de la SB 4, estamos haciendo una parada en nuestras actividades para ver cómo esta ley ya está afectando a los negocios en Texas, incluso antes de su entrada en vigor”, dijo Martha Sánchez, coordinadora de organización comunitaria con La Unión del Pueblo Entero (LUPE) durante una conferencia de prensa celebrada recientemente en esta ciudad fronteriza. “Ya está causando daños en el Valle y el Estado de Texas aún sin haber entrado en vigor”, insistió.

La campaña “Texas Works Together” de la organización RITA está pidiendo la derogación de la SB 4 después de lo que las organizaciones, incluyendo la Cámara Hispana de RGV, dicen que será un efecto negativo en la economía del estado.

Estadísticas de un análisis de RITA, basado en el Censo de los Estados Unidos, la Oficina de Análisis Económicos y del Instituto de Tributación y Política Económica por lo menos el 10 por ciento de los inmigrantes indocumentados saldrá del estado de Texas después de que la ley surta efecto, basándose en un proyecto similar realizado en Arizona. El 10 por ciento incluye casi 95 mil trabajadores ocupados, cuya salida se reflejará en cerca de 2.9 mil millones en salarios perdidos.

“Va a causar una psicosis”, dijo el vicepresidente de asuntos gubernamentales de la Cámara de Comercio del RGV, Alejandro Martínez. “Va a causar miedo en nuestra comunidad, donde las personas van a tener miedo de ser detenido, ya sea por la policía local o por el DPS”.

TEMOR

Empresas como PAC Insurance Agency y Real Estate Depot dicen que el miedo a la llamada ley “Muéstrame tus papeles” ha tenido un impacto económico negativo en los negocios.

“Mis clientes están asustados”, dijo la agente de seguros Cynthia Vargas. “No están comprando en la forma en que solían hacerlo antes. He tenido que despedir empleados, no es que quiera, es que ya no hay negocio”.

La organización Proyecto Defensa Laboral publicó un reporte que indica que la mitad de los trabajadores de la construcción en Estados Unidos son inmigrantes indocumentados.

“La construcción en Texas, representa uno de los motores más grandes de la economía, pero cuando vemos leyes como la SB 4, asustando a nuestra comunidad y afectando la economía, sabemos que no es buena para los negocios”, dijo Samantha Robles.

Se espera que la SB 4 cueste al estado de Texas entre 165 mil a 248 mil trabajos y una pérdida de 9.2 a 13.8 mil millones de dólares en inversiones.

Los miembros de “Texas Works Together” recuerdan al público que conozcan sus derechos antes de que la SB 4 se convierta en ley el 1 de septiembre.

DAN A CONOCER. Ya está causando daños en el Valle y en el Estado y aún no entra en vigor.