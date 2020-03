Afectará la sequía el jugo de naranja

Si la sequía sigue el problema puede ser con la fruta que viene, el árbol se protege y al no haber buena humedad empieza a abortar la naranjita, esperemos que no pase Javier Ibarra Echartea, dirigente de la Unión de Ejidos Citricultores del Centro de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- La baja producción de naranja ha permitido que este producto se venda hasta en 3 mil pesos la tonelada, sin embargo, la sequía tan drástica que se prevé para este año puede llegar a provocar que algunos productores malbaraten el producto ante el riesgo de la pérdida del producto en árbol para el próximo ciclo.

"Dejar antecedente que la sequía nos ha pegado mucho, no ha llovido, los árboles están en floración y si no llueve pronto el árbol va a empezar a abortar las naranjitas por el microclima que se crea, por las altas temperaturas y sobre todo que hay muy poca agua", el dirigente de la Unión de Ejidos Citricultores del Centro de Tamaulipas, Javier Ibarra Echartea, dijo que actualmente la tonelada de naranja se cotiza en tres mil pesos sin embargo hubo un 30,77 por ciento menos producción que en años promedio.

Son 4 mil 500 productores en el estado los que al año han logrado alcanzar una producción de 650 mil toneladas, 4 mil productores del sector social y 500 del sector privado, sin embargo, para la presente temporada la producción se redujo a casi 450 mil toneladas por lo cual la organización citrícola solicitó al Gobierno del Estado apoyos en fertilizantes para ayudarles a resistir los próximos meses.

"El gran problema es que la gente está obligada a vender por falta de agua, estamos obligados a sacar la fruta porque hay zonas donde no hay agua por la misma sequía, los ríos ya no traen agua entonces el nivel freático de los pozos está bajando", gran parte de la producción consta de naranja Valencia para consumo interno y en menor medida limón Italiano para exportación, "si no nos llueve pronto va a haber sobre oferta porque la gente que no tiene agua se ve obligada a sacarla o venderla".

ABORTARÍAN ÁRBOLES SU PRODUCTO

El cincuenta por ciento de los productores del sector social se ha visto afectado por la sequía por lo cual aquellos que cuentan con sistema de riego por aspersión podrían pasar a riego por goteo a fin de eficientar el uso del agua, "si la sequía sigue el problema puede ser con la fruta que viene, el árbol se protege y al no haber buena humedad empieza a abortar la naranjita, esperemos que no pase".