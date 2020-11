Afectará Covid votación de partidos emergentes

Cd. Victoria, Tam.

El próximo año será un año atípico en donde converge la elección de diputados federales con las locales para la renovación del Congreso de Tamaulipas y de los 43 ayuntamientos, a esto se suman los efectos de la pandemia por la COVID-19 lo cual podría influir en el abstencionismo por parte del electorado lo cual afectará a partidos de reciente creación.

“Nosotros nos estamos preparando y seguramente todos los demás partidos para que, si bien no se puede hacer en forma presencial, de qué forma puede prever el Instituto Electoral a nivel nacional porque no es solamente de Tamaulipas”, esto lo consideró el comisionado ejecutivo estatal del partido Redes Sociales Progresistas, el profesor Enrique Meléndez Pérez.

Además de RSP, partidos como Encuentro Solidario y Fuerza Social por México se verán ante el electorado para conseguir al menos el tres por ciento de la votación general, ya sea la local o federal, y obtener el registro como partido político ante sus respectivas autoridades electorales; asimismo, partidos como PRD, Verde Ecologista y el Partido del Trabajo deberán de refrendar sus registros dados los últimos procesos electorales en los que han participado.

“Si el Instituto declara que la única forma en la que puede hacerse es presencial siento que no va a salir mucha gente porque en realidad estamos reconociendo con mucha dificultad esta situación de la pandemia de que se está corriendo grave riesgo, ya han fallecido compañeras y compañeros, y mucha gente de la sociedad y no quisiéramos que crezca más el número de esto”, y agregó, “va a ser un grave problema que la gente no va a querer salir ¿quién puede decir que lleva ventaja? Los partidos que tienen su estructura”.

El profesor Meléndez Pérez apuntó que la próxima semana continuará el proceso de organización del nuevo partido político el cual buscará conformar una estructura al menos en 36 de los 43 municipios, y consolidar su padrón de militantes el cual cuenta con entre doce y quince mil ciudadanos; en cuanto a las candidaturas, adelantó que estas estarán abiertas a la población en general y no se limitarán únicamente a la militancia errresepista.