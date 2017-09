Afectan cortes de agua a miles

Matamoros, Tam.

Además del serio problema de baja presión y desabasto de agua potable que se tiene en la ciudad, residentes de varias colonias manifestaron ayer su inconformidad porque la JAD viene realizando constantes cortes totales en el suministro bajo el pretexto de que se están haciendo obras de rehabilitación, pero exigen que éstas se hagan en tiempos y horarios en donde la demanda no es tan alta.

Ayer se presentó una situación similar en más de 20 colonias, en donde no se contó con el servicio, afectando a miles de familias, negocios y empresas, toda vez que el anuncio de la suspensión del servicio se hizo de pronto y no tuvieron la oportunidad de almacenar el líquido.

Fue la señora Alma Delia Cifuentes quien se quejó ante este medio de comunicación, afirmando que si bien el corte sería a partir de las 9 de la mañana, “nosotros no tuvimos agua desde antes de las 6 de la mañana, y así estuvimos todos los que vivimos en la colonia Los Ebanos”.

Aseguró que desde que comenzó la temporada fuerte de calor, el servicio que presta la paramunicipal ha sido de lo más deficiente, ya que si bien éste les llega casi todos los días, la presión es tan baja que no alcanzan a bañarse en las regaderas y tienen que guardar el agua en recipientes.

“Pero ayer no pudimos, porque desde temprano ya no había servicio y luego nos enteramos por los medios que iba a haber un corte total porque la JAD haría trabajos de mantenimiento en una de sus plantas, pero esto deberían de hacer en temporadas en donde no sea tanta la demanda del servicio, porque de por sí no tenemos la suficiente agua para que a cada rato nos salgan con esto”, dijo en tono molesto.

De acuerdo al comunicado oficial del organismo operador, el abasto de agua potable se suspendió desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, cuando la demanda por parte de los usuarios es mayor debido a las altas temperaturas, afectado a sectores demasiado poblados como Las Aguilas, Esperanza, Santa Elena, Uniones, Fovissste, Sección 11 y Primera de Mayo.