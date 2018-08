Afectan productividad y ventas a empresarios

"La gente llega y ve que no hay clima, te sales, tenemos por ejemplo paletoso que maneja helados". Alfonso Padilla Hernández, presidente CANIRAC.

Empresarios, industriales y restauranteros de Reynosa, sufren pérdidas económicas a consecuencia de los apagones que se han venido registrando, recientemente el de éste miércoles que dejó a los negocios por varias horas sin electricidad.

Los representantes de la COPARMEX, CANIRAC y CANACINTRA, hicieron un exhortó y exigieron a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, para que den mantenimiento adecuado y revisen constantemente las estaciones de servicio, ya que les cuesta mucho este tipo de incidentes.

CANIRAC PIERDE 30% DE VENTAS

Alfonso Padilla Hernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), comentó que registraron 30 por ciento de afectaciones, bajas ventas, ya que al irse la electricidad los comensales se retiraron de los negocios porque no había aire acondicionado.

"La gente llega y ve que no hay clima te sales, tenemos por ejemplo paletoso que maneja helados imagínate es una preocupación que no tengas luz, más que nada sabemos que es algo fuera de las manos, ya es cuestión de ellos (CFE) darles mantenimiento, nos afecta no solo a los restauranteros, a toda la sociedad en general", dijo.

QUE SE PONGAN LAS PILAS, DICE CANACINTRA

Federico Alanís Peña, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), explicó que la industria pequeña y mediana se ve paralizada cuando hay apagones de una hora o más.

"Nos afecta en la producción, la gente se está quejando por estos apagones, nos afecta en la productividad, son varios millones de pesos, aquí lo que tiene que hacer la CFE es poner a toda la gente que esté al pendiente, hay que estar revisando porque los apagones nos cuestan mucho al sector productivo", expresó.

Detalló que como empresarios pagan la luz y si no hay producción como van apagar los servicios, así como los salarios a los empleados.

"Que se pongan las pilas, que se pongan a revisar, si saben que tenemos la canícula encima ellos deben tener su plantilla de mantenimiento como debe ser, estar revisando, tiene que estar revisando y que se pongan a trabajar porque al rato entra AMLO y van a tener que estar marcando el paso", advirtió el dirigente de los industriales.

QUE ARREGLEN FALLAS, DICE COPARMEX

Sandra Guaradiola Sáenz, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), comentó que realizarán un balance de los daños económicos que dejan estos apagones a las empresas y recalcó que los más afectados son los trabajadores porque se les echa a perder sus alimentos en sus hogares.

"Urgimos a la CFE y a las autoridades para que en coordinación con ellos den agilidad a arreglar las fallas que se están presentando, no podemos dejar de lado que estamos en un periodo donde los calores son extremos y sobre todo los niños, se ven afectados, inclusive les puede llegar a consecuencias serias con la deshidratación y descomposición de alimentos, es muy complicada, aun con energía eléctrica se nos hace bastante pesado, pues sin este servicio que no es un lujo, es una necesidad para la conservación de alimentos, abanicos, ya no digamos los aires acondicionados", apuntó.

