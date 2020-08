Afectan medidas a triatletas

Ante las medidas impuestas por los países europeos, los triatletas olímpicos mexicanos se ven afectados al no poder ir a la Serie Mundial de Hamburgo que se realizará el 5 de septiembre.

"Nosotros estamos agotando las instancias para ir con uno o dos atletas, pero no es fácil. México no puede entrar y se están consiguiendo los permisos especiales.

"Si no podemos viajar por las restricciones (sanitarias) seguiremos con nuestros test, con nuestro calendario de entrenamientos", comentó Eugenio Chimal, entrenador del monarca panamericano Crisanto Grajales y de Rodrigo González.

"Las reglas han cambiado, no tenemos ningún tipo de penalización porque no vayamos, porque se sabe que cada país tiene sus restricciones para entrar a Europa. No hay todavía nada oficial para el próximo año, se tiene que reanudar la clasificación olímpica", comentó.

México, a la fecha, cuenta con cuatro plazas olímpicas para Tokio 2020, de acuerdo con la simulación hecha por World Triathlon. El organismo rector de este deporte tiene a dos triatletas en la rama varonil y dos en la femenil, por lo que confirma también la participación en relevos mixtos.

Sin embargo, el acomodo final en el ranking olímpico se iba a dar a conocer en mayo, pues el periodo de clasificación es de dos años y comenzó en mayo de 2018. Las plazas de designarán de forma nominal.