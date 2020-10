Afectan bloqueos a industria automotriz

Ciudad de México.

Los bloqueos que se han presentado en Michoacán afectan la actividad de las armadoras de vehículos, advirtió Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Para el caso de Michoacán se afecta la operación del Puerto de Lázaro Cárdenas, por lo que se complica tanto la exportación de vehículos, como la importación de contenedores que traen partes y componentes usados para la fabricación de unidades en el País, detalló Cuevas.

"No estamos en contra de las manifestaciones. Sin embargo, lo que sí es cierto es que estas manifestaciones y bloqueos pues afectan directamente no sólo a la industria automotriz, sino a la actividad de todo el País, y en momentos como el actual lo que necesitamos es recuperar estabilidad y no bloquear", expuso el directivo.

Oscar Albin, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), agregó que las afectaciones para este sector son menores porque el 97 por ciento de autopartes, insumos y producto terminado se maneja en tractocamión.

Derivado de la pandemia se han dado cierres de algunas agencias de autos, pero no es un número relevante, es decir, no se puede hablar de cierres generalizados comparado con los casi 3 mil establecimientos que se cuentan en el País, lo cual tampoco disminuye la gravedad de la situación que enfrentan las empresas pequeñas y medianas, acotó Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Para el cierre del año, la AMDA estimó que se podrían vender 945 mil unidades, lo que equivaldría a una caída de 28.3 por ciento respecto a 2019.