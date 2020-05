Afectados por la CFE siguen sus protestas

"A ellos no les interesa que existan familias sin luz, la situación que estamos atravesando es muy difícil". Alma Rosa Acevedo, afectada.

Familias de la colonia 10 de Mayo que fueron afectadas con los cortes de luz efectuados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Reynosa, continúan realizando manifestaciones.

En primera instancia, acudieron a la Presidencia Municipal en donde no obtuvieron respuesta, pese a formar un comité, por lo que recurrieron a las oficinas centrales de la CFE.

Pero ahí, pese a esperar por varias horas el diálogo con algún encargado, no obtuvieron respuesta.

Alma Rosa Acevedo, una de las afectadas explicó: "A ellos no les interesa que existan familias sin luz, la situación que estamos atravesando es muy difícil, no estamos negándonos a pagar, sólo queremos el apoyo por lo menos durante esta contingencia, que sean conscientes de cómo está el pueblo, ya fuimos con autoridades locales no les importa, queremos llegar hasta las federales".

EL MAÑANA reportó en su edición del pasado 21 de mayo como las cuadrillas de la CFE acudieron a esta colonia en compañía de la Guardia Nacional y con otros cuerpos de seguridad para efectuar los cortes.

La labor se desarrolló en medio de una gran manifestación en la que participaron más de 600 familias afectados.

El argumento de la CFE es que los habitantes de este lugar son irregulares. "Dicen eso, pero no muestran que sí estamos pagando luz, que tenemos contrato, o sea que es ilógico que argumenten que somos irregulares, porque en primer lugar ellos lo permitieron, sino porque fueron e hicieron las instalaciones", insistió Acevedo.

Ante la falta de respuesta se retiraron del lugar, pero los inconformes advirtieron que recurrirán a diputados locales y federales para buscar una solución, e incluso harán más manifestaciones públicas. "Guardaremos la sana distancia y solo vendremos representantes para que no existan aglomeraciones, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, es injusto", concluyó.