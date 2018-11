Afectados por incendios

Ciudad de México

"Me siento muy conmovido", escribió Guillermo del Toro en su cuenta de Twitter, luego de ver la cantidad de mensajes recibidos por cientos de fans el pasado fin de semana.

El director de "El laberinto del fauno" y "La forma del agua" fue uno de los que debieron salir de su hogar en Los Ángeles, ante el voraz incendio que ha dejado al menos nueve muertos y decenas de personas desalojadas.

Su casa llamada "Bleak House", la cual aparentemente sólo tuvo daños menores por el humo, es donde se sienta a escribir, pues cuenta con cientos de libros de terror.

"Soy consciente de cuánto ha tomado este fuego, cuánto se ha perdido, esto es humillante y una bendición", apuntó en un mensaje.

CONMOVIDO. Guillermo del Toro agradeció la preocupación de sus fans.

PIERDEN TODO

Algunos de los afectados en su propiedad fueron Gerard Butler (Olimpo bajo fuego) y Miley Cyrus.

Él tendrá que reconstruir su residencia y ella anunció que donaba medio millón de dólares para una fundación en Malibú, punto de desastre por el fuego.

"Mi casa ya no se mantiene, pero los recuerdos con la familia y los amigos están firmes", escribió Miley

Continuar con la normalidad.

La socialité Kim Kardashian se preocupó unas horas, cuando a ella y su familia les comentaron que su propiedad en Hidden Hills había sido "golpeada" por las llamas.

En un mensaje de su red social rezó para que el viento soplara a su favor y no avivara las llamas hacia el sitio en que radica.

SOLO CENIZAS. La casa de Gerard Butler fue pérdida total.

OPTAN POR AYUDAR

Otros, como Lady Gaga, optan por agradecer a los bomberos combatir el fuego, pese al cansancio.

"Que Dios bendiga a todos los bomberos y socorristas. Arriesgan su vida por nosotros, me siento muy humilde por tu valentía. Son nuestros héroes", expuso la cantante.

A Cher, intérprete de "Believe" y "One by one", también la han conmovido los tragahumo. "Ayudan a desconocidos, nunca podremos hacer suficiente por ellos".

PIDEN APOYO

El actor Charlie Sheen (Two and a halfmen) utilizó su red social el fin de semana para dar con el paradero de sus padres, Martin y Janet Sheen, en zona cercana al fuego.

Horas después el protagonista de "Apocalipsis now" fue encontrado por una cámara de televisión.

"Estamos bien y en la playa Zuma. Probablemente vamos a dormir en el auto esta noche. No hemos perdido ninguna vida; tenemos que estar agradecidos", dijo en Fox 11.

Orlando Bloom mostró la calle donde vive amenazada por las llamas.