Afecta varicela a 430 niños en Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO.- En Nuevo Laredo no hay sarampión, piden autoridades de Salud no alarmarse, pero sí hay un brote de varicela en lo que va de este año se han registrado alrededor de 430 menores de edad contagiado por esta enfermedad, la gran mayoría reportados por el Seguro Social.



Además, otra enfermedad viral que se ha presentado entre los menores de 5 años es la parotiditis (paperas) en este 2018 se han atendido más de 200 casos.



"Tenemos el conocimiento de los casos de sarampión al interior del país de una familia italiana, la madre y sus hijos por lo que la alerta está y se trabaja con acciones, sobre todo porque ya se presentaron en Altamira cuatro casos, aunque aquí en Nuevo Laredo no se ha presentado ni un solo caso, pero sí enfermedades de exantema, es decir varicela", expresó el doctor Óscar Gerardo González Arrambide, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 5.



"La varicela es una enfermedad de temporada que se presenta entre los meses de abril y mayo, y también estamos viendo la parotiditis, pero son enfermedades que vemos año con año y son autolimitantes y dejan inmunidad en el paciente", explicó.



Destacó que estos padecimientos son prevenibles con las vacunas, las cuales, afirmó, están disponibles a excepto de la hepatitis B, y ésta no hay a nivel nacional.



Otras de las vacunas que no hay localmente es la triple viral la cual se espera esté disponible a partir de la próxima semana.