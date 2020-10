Afecta pandemia a los hoteleros

Matamoros, Tam.- El saldo de la pandemia para los empresarios en la rama de la hotelería ha sido hasta el momento negativo, ya que a éstas alturas y aunque ha mejorado un poco la ocupación, no es suficiente para recuperarse de todo lo perdido aseguró el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Matamoros, Delfino Cantú Salazar quien comentó que en medio de esta contingencia, en hoteles ya se presentaron despidos y recorte de sueldos, en algunos hoteles han segmentado a los trabajadores, de tal forma que unos laboran ciertos días y otros, otros días.

Sin embargo consideró que la situación mejora afortunadamente y eso les mantiene, no tienen ganancias pero por lo menos no se tienen tantas pérdidas, pues a pesar de que no operan al cien por ciento, ellos tienen la obligación de mantener espacios limpios, áreas comunes sanitizadas y habitaciones desinfectadas.

Manifestó que mientras haya altas y bajas en cuanto a la reglamentación de las autoridades de salud que advierten sobre regresar el semáforo a color naranja, las cosas no van a cambiar y solo seguirán subsistiendo.

Aunado a ello, añadió la situación del cierre en los puentes internacionales, pues en diciembre mucha gente que venía del interior de la República se hospedaba en Matamoros y cruzaban a hacer sus compras en el lado americano, pero si para entonces no están abiertos los puentes, el cierre del año se les va a complicar.