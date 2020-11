Afecta pandemia a las papelerías

Río Bravo, Tam.- Al posponerse las clases presenciales en los planteles escolares de la localidad como resultado de las medidas sanitarias ante la contingencia ocasionada por el Covid-19, la mayor parte de la papelerías se han visto afectadas en las ventas hasta en un 70 por ciento.

Entrevistados algunos de los dueños de papelerías en la ciudad así como en Nuevo Progreso, como la señora María del Rosario Trejo que tiene su negocio muy cercano a una escuela, expresó que la pandemia sigue afectando las ventas que se han desplomado hasta en un 70 por ciento.

"A estas alturas ya no importa que se este cercas o lejos para el caso es lo mismo, pues las ventas no terminan por repuntar ya no se vende como antes, ya los estudiantes no vienen a comprar, y no se tiene para cuando pues según esto va para largo en cuanto al regreso a clases presenciales".

Lo que se sigue vendiendo son las hojas de maquina, marcadores, lápices, y algunos cuadernos hasta en parte se ocupa el servicio de internet, pero ya nadas es como antes, cuando las ventas eran a diario y muy regulares a diferencia de la nueva normalidad que se esta viviendo.