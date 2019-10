Afecta la huelga en GM

No todo está perdido, ya que cuando la huelga haya pasado el trabajo incrementará debido a que tendrán que realizar todo lo pendiente". Rolando González Barrón, exdirigente maquilador

Matamoros, Tam.- Alrededor de dos mil obreros de Matamoros se podrían ver afectados por las huelgas que se están viviendo en las empresas de General Motors (GM) en Estados Unidos, aseguró el expresidente de la Asociación de Maquiladoras en Matamoros.

Rolando González Barrón señaló que hasta el momento solo se tiene una afectación quizás del 30 por ciento en la producción de las empresas locales, sin embargo están muy al pendiente de lo que pudiera suceder en los próximos días.

Explicó que algunas plantas optaron por enviar a los empleados a sus hogares y pagarles el 50 por ciento de su salario únicamente mientras pasa la huelga y algunos otros los distribuyeron en diversas líneas de trabajo para justificar su asistencia e incluso hubo a quienes los pasaron momentáneamente a otras áreas de trabajo para que cumplan diversas funciones y apoyen en lo que se requiera.

"No todo está perdido, ya que cuando la huelga haya pasado el trabajo incrementará debido a que tendrán qué realizar todo lo pendiente, por lo que aquellos trabajadores a quienes hayan recortado sus horas laborales se van a recuperar", dijo.

"Tarde o temprano se balancean las cosas y sí es un impacto sobre todo para aquellos que están trabajando al 50 por ciento, pero la verdad es difícil saber cuántas gentes van a ser afectadas; yo quiero suponer que pueden ser hasta menos de mil gentes, pero eso lo sabremos hasta la próxima semana, porque hay muchas empresas que no se quieren deshacer de la gente buena, de los trabajadores leales que han estado con nosotros desde siempre", comentó.

Resaltó que aunque son tiempos de ajustes, la población trabajadora y honesta no debe temer a perder su trabajo, no así aquellos que no realizan adecuadamente sus funciones.

Aclaró que en caso de que algunos se vean afectados en sus empleos dentro de la industria automotriz, en Matamoros se aperturó una gran cantidad de vacantes en diversas maquiladoras que bien pueden ser ocupadas por aquellos afectados por la huelga extranjera.