Afecta el incendio atención en Salud. Suspenden temporalmente servicios médicos

Miguel Alemán, Tam.- Luego del incendio registrado la noche del viernes en las instalaciones del Centro de Salud de la calle Tercera en la zona centro en esta ciudad, la mayor dificultad de las autoridades responsables de ese nosocomio no serán únicamente las labores de limpieza que ya se realizan o los trabajos para la reparación de los posibles daños ocasionados, sino que ahora tampoco podrán brindar ningún tipo de atención médica en dicho lugar, resultando afectadas miles de personas que acudían para consultar o solicitar medicamentos.

Y es que las condiciones actuales de las instalaciones del Centro de Salud no son las adecuadas, ni para poder brindar consultas familiares, mucho menos para poder aplicar las vacunas.

Dicha problemática comenzó a presentarse a partir del sábado por la mañana, cuando llegaron al nosocomio las primeras personas que solicitaban consultar, desconociendo incluso todavía que la noche anterior se había registrado el siniestro.

Ante esto, el personal administrativo, médico y de enfermería, explicaba a los pacientes que les iba ser imposible poder brindarles atención bajo las condiciones que presentaba el lugar, pues en esos precisos momentos apenas estaban llevando a cabo las primeras labores de limpieza con escobas, trapeadores y manguera en mano.

---

REGRESAN A PACIENTES

"Sí, venía por la medicina del azúcar, otra para la presión y la insulina, porque me pongo insulina también, pero ya me dijeron que no me van a poder atender ahorita, por como está ahí a causa del incendio, voy a tener que ir al Centro de Salud de Los Guerra, a ver si allá me quieren atender", dijo doña María Guadalupe García.

"Aquí me dijeron que está quemado todo y que no pueden atenderme y aquí también estoy batallando para que me den las pastillas de la presión, porque me dicen que no me las pueden dar sin tener una orden del doctor cirujano de allá.

"Ya van 3 meses que no me la dan y las tengo que comprar aunque están caras esas pastillas que tomo yo, porque valen más de 300 pesos, pero este último mes, Dios me ayudó yo creo, porque le dije a uno que estaba en el campo del cinemas, donde hubo un programa con brigadas médicas del estado, ahí sí me dieron una cajita y con eso la estoy haciendo ahorita, porque valen muy caras y por eso no me las dan", refirió.

SE QUEJA. Doña María Guadalupe García lamenta la falta de servicio en el Centro de Salud incendiado el viernes.