Afecta el mal manejo de recursos públicos

Entre los principales problemas que afectan a una ciudad, la presunta corrupción o ineficiencia en el manejo de los recursos públicos afecta a la comunidad "en todos los sentidos, incluso desde la perspectiva anímica al saber que estás en una ciudad insegura, que no respeta las regulaciones, las leyes", asentó el diputado federal Armando Zertuche Zuani

El legislador comentó: "De acuerdo con los informes financieros que tiene el municipio vemos que no hay suficiente captación de los derechos, de los impuestos. Vemos que hace falta más eficiencia para poder tener una recaudación de derechos que son los impuestos municipales", dijo.

"Creo que hace falta mayor eficiencia en los temas de construcción, en los temas de ambulantaje. No te puedo hablar de corrupción porque no me consta que la gente traiga el dinero en la mano, pero yo creo que sí se debe incrementar la eficiencia; en una administración es una obligación ser más eficiente".

Dijo que existen programas específicos y que "por ahí es donde pudiéramos mejorar las finanzas municipales".

Al indicar que esa falta de control, la ineficiencia en la recaudación, se podría entender de alguna manera como fugas, como espacios de corrupción, Zertuche Zuano precisó: "es una fuga que queda en el imaginario público si es intencional o no. Por eso el gobierno debe ser muy transparente y establecer muy claras las políticas de recaudación, muy transparentes, para que no se le pudiera señalar que esa ineficiencia tenga que ver con mal manejo de los recursos".

Al respecto, recordó: "Hace muchos años el presidente Miguel de la Madrid, cuando tenía la campaña aquella ´por la "renovación moral de la sociedad´, hablaba de que la ineficiencia es una forma de corrupción, es una forma de fomentar la corrupción. Entonces hay que estar trabajando con mayor eficiencia, con mejores programas de recaudación y más transparencia, mucho más transparencia".

Al tocar el tema de los llamados ´diezmos´, las cuotas, la asignación irregular de contratos en obras y abastecedores, que se presta probables corruptelas, el diputado federal hizo referencia a "un hombre que fue alcalde de Reynosa, don Ernesto Gómez Lira, que decía que los podíamos acusar de corruptos pero no de tontos".

Agregó: "Por eso es importante trabajar muy de cerca con la Contraloría Social y la transparencia para evitar la corrupción, porque todos hemos escuchado que hay pagos de disimulos. Puede ser por un lado corrupción o por otro lado cohecho cuando a veces son los mismos particulares los que ofrecen. Eso es un cohecho, están corrompiendo a la autoridad o la autoridad también está corrompiendo al ciudadano".

Destacó que "habría que trabajar un poquito más en ese tema, por eso esas dos referencias; de Miguel de la Madrid cuando hablaba de eficiencia y de don Ernesto cuando hablaba de la corrupción. La gente que anda en eso pues muy viva y busca nunca dejar huellas".

Esa situación definitivamente impacta negativamente en el desarrollo de la ciudad y de la comunidad, indicó Zertuche Zuani, subrayando que "pega en todos los sentidos, incluso desde la perspectiva anímica de la ciudadanía, porque no es lo mismo cuando tu estás en una ciudad donde te sientes seguro, de que es una ciudad que respeta las regulaciones, las leyes, las normas, a una ciudad que no respeta. Entonces esto se envuelve un pueblo de nadie, donde impera la ley del mas fuerte y se pierde el ánimo al saber que no estás en una ciudad justa, en una ciudad legal, apegada a la legalidad. Todo eso hace mucho daño".