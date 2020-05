Afecta educación finalizar en línea

Río Bravo, Tam.- A una semana de que a nivel estatal se tomara la determinación de finalizar el actual ciclo escolar 2019-2020, con clases en línea, lo que amerita contar con dispositivos multimedia, tales como televisores inteligentes, computadoras, tabletas o celulares y conexión a internet, la inconformidad no se ha hecho esperar.

Esto sobre todo en los hogares en donde priva el desempleo, subempleo o cuyos negocios están cerrados, lo que les impide pagar servicios como telefonía, internet, televisión por cable, o abonar recargas a teléfonos móviles que les proporcionen datos de navegación.

Una de las quejas, fue la del ama de casa, Are Guerra, quien manifestó su inconformidad, "¿cómo le hace uno, si no tiene Internet?", fustigó, a lo que agregó "alguien que me explique ...mi hijo estará sin estudios, porque no tengo con que ponerle Internet", externó.

La joven jefa de hogar, es una de las tantas personas que ha sufrido la debacle económica propiciada por la pandemia del coronavirus, por lo que muchos hogares, sobre todo los que no cuentan con internet o luz, no tienen la posibilidad de que sus hijos terminen sus estudios este año, situación que no ha previsto la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET).