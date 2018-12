Afecta cáncer su salud, pero no ánimo de vivir

Río Bravo, Tam.- Pocas veces imaginamos que algunas de las personas que expenden productos en las calles tienen detrás historias trágicas, pues de sus ventas depende no solo su sustento económico, sino en ocasiones su salud o su vida.

Sin embargo, hay personas que a pesar de estar atravesando etapas muy complicadas aún conservan su buen ánimo y las ganas de continuar luchando, ese es el caso de Hugo Plata Alcocer, un joven de 36 años, quien tiene casi dos de luchar contra un agresivo cáncer de esófago.

Hugo recorre todos los días el centro de la ciudad y algunas dependencias expendiendo chocolates y algunas otras golosinas, pero al mismo tiempo lleva el mensaje de reflexión para que las personas reaccionen sobre la importancia de cuidar su salud.

"El cáncer de esófago es resultado de una mala alimentación, por eso quiero pedirles que no consuman comida chatarra, sobre todo a los más jóvenes que es cuando se considera que nada pasa por desayunar y comer frituras y otras cosas dañinas".

"También quiero decirles a quienes ya padecen de esta enfermedad que no se rindan, que no dejen caer su ánimo, que luchen como lucho yo todos los días, que, aunque tenga dolores insoportables me salgo a trabajar, a luchar por el sustento y para mis gastos de traslado a mis tratamientos".

Algo que destacar de Hugo, además de su actitud positiva, es que le gusta trabajar para ganar su dinero, pues afirma que no le gusta recibir nada regalado ya que no se siente derrotado, pero exhortó a que se le compren productos a la gente que vende por las calles, pues no sabemos que necesidades hay detrás de su trabajo.