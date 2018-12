Afecta al City ausencia de Fernandinho

Manchester, Inglaterra.

Esa caída ha ocurrido al mismo tiempo que la ausencia de Fernandinho de las canchas y seguramente no es ninguna coincidencia.



El mediocampista brasileño ha sido uno de los héroes anónimos del increíble equipo del técnico Pep Guardiola, proporcionando protección para la defensa y una plataforma robusta para su juego dinámico de ataque.



Un ex mediocampista de largo recorrido, Fernandinho también cumple con los objetivos. Sin embargo, es apreciado únicamente cuando no está en la cancha.



El City registró su primera derrota de la temporada, un tropiezo por 2-0 contra el Chelsea el 8 de diciembre, con Fernandinho como titular, pero fue considerada como una anomalía. El City dominó la primera mitad del encuentro en Stamford Bridge, pero desperdició oportunidades de gol para que después fuera atacado por dos tantos en la segunda parte.



Cuando el City perdió por 3-2 en casa contra Crystal Palace y por 2-1 en Leicester con unas actuaciones irreconocibles del cuadro de Guardiola, Fernandinho estuvo ausente por una lesión en el muslo.



Y hay una alta posibilidad de que no juegue el domingo cuando el City busque revivir su aspiración para el título de la Liga inglesa en Southampton en la Jornada 20. El City cayó al tercer sitio de la tabla, siete puntos detrás del invicto Liverpool y a uno del Tottenham.



Incluso si Fernandinho puede regresar para el partido contra Southampton, Guardiola sería sabio en asegurarse de que esté completamente recuperado para el partido en casa contra el Liverpool el jueves, dada la importancia del encuentro en la contienda para el título.