Afecta a ocho mil alumnos cierre de tiempo completo

Unos 8 mil alumnos que se encontraban en Escuelas de Tiempo Completo ahora se ven afectados con la desaparición de este programa por parte del Gobierno Federal, pues para este 2022 no sé destinaron recursos para este rubro.

El presidente de la Asociación de Padres y Maestros a nivel estatal, Miguel Ángel Tovar Tapia, dijo que hasta el momento no se tiene información si éste será cambiado por otro, pues no se ha brindado datos al respecto, ya que anteriormente aparecía con otro nombre y ahora en el apartado no aparece.

"A partir de este ejercicio fiscal el Gobierno federal suspendió el recurso que era destinado a escuelas de tiempo completo, junto con trece programas más fueron cancelados, afectando con esto a un estimado de 800 escuelas y poco más de 8 mil alumnos en toda la entidad".

Tovar Tapia, indicó que este programa fue creado pensando en las mamás trabajadoras y que además están solas, el cual les permitía extender su periodo de estancia para dejar a sus hijos hasta las 4 de la tarde.

Resaltó que esto ayudaba a que pudieran extender la estancia de sus hijos hasta esa hora sin preocuparse en donde dejar a sus pequeños.

El representante de la Asociación de Padres de familia, Miguel Ángel Tovar Tapia, añadió que en un inicio el programa fue pensado en las escuelas que se encontraban en áreas marginadas y posteriormente se abrieron a la zona urbana.