Aeroméxico desvía vuelos por niebla en AICM

Cd. de México.

La terminal aérea anunció alrededor de las 6:40 horas la suspensión de operaciones debido a cuestiones climatológicas.

Ante ello, Aeroméxico informó a través de su página web que desvió algunos de sus vuelos, como el AM 2467 Querétaro-Acapulco; AM 697 Vancouver-Acapulco; AM 175 AM 175 Puerto Vallarta - Guadalajara; AM 548 Veracruz - Acapulco; AM 2929 Durango - Acapulco; AM 19 Lima - Querétaro; AM 903 Monterrey - Bajío; AM 29 Buenos Aires - Querétaro; AM 497 Portland - Querétaro.



Asimismo, sufrieron afectaciones los vuelos AM 291 - Guadalajara - Bajío; AM 454 - La Habana - Guadalajara; AM 2649 - Zacatecas - Acapulco; AM 524 - Mérida - Tampico; AM 906 - Ciudad de México - Monterrey; AM 913 - Monterrey - Ciudad de México; AM 902 - Ciudad de México - Monterrey; AM 915 - Monterrey - Ciudad de México; AM 100 - Ciudad de México - Guadalajara y AM 225 - Guadalajara - Ciudad de México.



Alrededor de las 8:55 horas, el AICM anunció la reanudación de operaciones de despegue y posteriormente tuiteó que se reanudaron también los aterrizajes.