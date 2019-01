Aerolínea pide a sus sobrecargos bajar de peso

La Paz, México.

La aerolínea Pakistan International ha hecho que sus azafatas se propongan a inicio del año ¡perder peso!'

La compañía envió un memo a sus mil 800 sobrecargos pidiéndoles que bajen de peso en los próximos seis meses.



Un vocero de la empresa, Mashhood Tajwar, dijo a CNN que se trataba de una medida de rutina.



Las sobrecargos tienen hasta el 1 de julio para lograr la meta. Se permite que pesen hasta 13 kilogramos arriba de un estándar establecido con el Índice de Masa Corporal.



Aquellas que no logren la meta, se harán acreedoras a una penalización.



"Sólo 100, apenas un poco menos del 5 por ciento, del equipo necesita perder peso para no quedase en tierra después de julio", comentó Tajwar.



Según él, la regulación fue introducida no sólo por asuntos relacionados con la belleza, sino también de salud.