Aerolínea de Indonesia, la primera en cancelar pedido de Boeing 737

Chicago, Estados Unidos.

La aerolínea indonesia Garuda anunció este viernes la cancelación de un pedido de aviones Boeing 737 MAX por 6 mil millones de dólares, citando preocupaciones por la confianza de los viajeros, mientras la firma estadounidense intenta combatir los temores haciendo obligatoria un dispositivo de alerta en la cabina que antes era opcional.



Garuda es la primera compañía aérea que anuncia públicamente sus planes de suspender un pedido desde que dos accidentes de aparatos 737 MAX en Indonesia y Etiopía dejaron un saldo combinado de 346 muertos, provocando la inmovilización de toda la flota a nivel mundial.



El Sureste Asiático se enfrenta a una sobreabundancia de aviones de fuselaje estrecho, como el 737 MAX y el A320neo de surival Airbus, en un momento de desaceleración del crecimiento económico mundial y altos costos de combustible.



"De todas maneras estaban reevaluando su plan de flota, así que esta es una oportunidad para hacer algunos cambios que serían difíciles de otra forma", afirmó Brendan Sobie, analista jefe del Centro para la Aviación CAPA.



La aerolínea indonesia Lion Air también dijo que podría cancelar sus aviones 737 MAX tras perder uno nuevo en un accidente en octubre en el que fallecieron 189 personas, aunque fuentes de la industria indicaron que la firma está teniendo problemas para absorber el número de aparatos pedidos.



Este accidente, junto a otro de Ethiopian Airlines el 10 de marzo en el que murieron 157 personas, está siendo investigado aún. No obstante, los reguladores han destacado similitudes entre los dos y la atención se ha centrado en si los pilotos tenían la información correcta sobre el "ángulo de ataque" con el que las alas cortan el aire.



Boeing planea hacer obligatoria una luz que alerta a los pilotos cuando las lecturas del sensor del ángulo de ataque no cuadran -lo que significa que al menos una debe ser errónea-, según dos funcionarios informados sobre el asunto.



El accidente de Etiopía ha puesto en marcha una de las investigaciones más amplias en la historia de la aviación y ha sembrado la duda sobre el 737 MAX, el modelo que Boeing pretendía convertir en su estándar durante las próximas décadas.



Boeing no hizo comentarios sobre el plan de hacer fija la alerta de seguridad, pero dijo en otra instancia que está actuando con rapidez para realizar cambios en el software y que espera que la actualización sea aprobada por la Administración Federal de la Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) en las próximas semanas.



La firma con sede en Chicago dijo también que modernizará los aviones más antiguos con la luz de advertencia en cabina, dijeron los funcionarios a Reuters.