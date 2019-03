Advierten sobre ´Momo Challenge´, el último reto suicida que se ha vuelto viral

Durante el año pasado, el reto del ´´ prendió las alarmas en varios países. Se trata de un falso perfil que aparece como si fuera un contacto en el celular y tiende a escribirle a la persona vía WhatsApp.

Empezó a circular en redes sociales en julio del 2018, con presunto origen en Japón, cuando un Youtuber compartió un número telefónico mencionando que estaba maldito. Múltiples seguidores del influencer agregaron el número a sus contactos por curiosidad, encontrando sorpresivamente que utilizaba como foto de perfil una imagen de una escultura que dos años atrás había sido expuesta en la galería Vanilla Gallery del país nipón. Junto con la imagen aparecía el mensaje "La gente me llama L".

Quienes conservaron el contacto, empezaron a recibir mensajes que incitaban a realizar algunos retos peligrosos o a suicidarse.

Así como el juego de la ballena azul, los usuarios tienen que seguir una serie de instrucciones, pero si se desvían del juego, el hacker los amenaza con imágenes o videos macabros.

El hecho alertó a las autoridades, pues ponía en peligro los datos de las personas.

Ahora, el ´Momo Challenge´ parece estar de regreso, pero esta vez está haciendo de las suyas utilizando contenidos para infantes como "Peppa Pig", el personaje animado visto por millones de niños de todas partes del mundo. Circulan en redes sociales y plataformas de video como You Tube Kids videos editados altamente inapropiados de caricaturas y reseñas de juguetes instando a prácticas suicidas.

El fenómeno se ha extendido por todo el mundo.

El pasado 25 de febrero, un diario escocés reveló la historia de Lyn Dixon, una madre de familia que denunció que a su hija la habían exhortado a ponerse un cuchillo en el cuello. "Me mostró una foto de la cara en mi teléfono celular y dijo que le había pedido que fuera a la cocina, sacara un cuchillo del cajón y se lo pusiera en el cuello", declaró.

El incidente prendió las alarmas en varias escuelas, quienes pidieron a los padres de familia estar atentos a los videos que sus hijos ven en You Tube.

Today we've heard from hundreds of concerned schools and parents about the horrifying #Momo challenge which has reportedly been appearing in children's YouTube videos, causing panic and upset amongst young people. We hope you find our guide useful... https://t.co/Nuu4cUpBZD pic.twitter.com/t16m8GQ6Vt

IMPORTANT: we are aware that some nasty challenges (Momo challenge) are hacking into children's programmes Challenges appear midway through Kids YouTube, Fortnight, Peppa pig to avoid detection by adults. Please be vigilant with your child using IT, images are very disturbing