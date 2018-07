Advierten sobre riesgos de realizar el reto "Chona Challenge"

Sobre todo al hacer referencia a que hace pocas semanas se viralizó en Estados Unidos un reto llamado "In My Feelings Challenge" y que ya tiene su versión mexicana que se nombró "La Chona Challenge".

Es por eso que el Comisionado General de la Policía Federal, Manelich Castilla, advirtió con un mensaje en twitter que "hay retos que no vale la pena aceptar; bajarte de un vehículo en marcha nunca será una buena idea: te pones en riesgo e incumples con los reglamentos de tránsito".

Todo comenzó en Estados Unidos, cuando un comediante difundió un video cuando realizaba una coreografía sobre la calle mientras sonaba la canción "In My Feelings", en momentos en que los autos circulaban cerca de él; muchos famosos lo imitaron.

La situación evolucionó hasta llevar a que los usuarios de redes sociales comenzaran a realizar ese mismo baile descendiendo mientras los autos continuaban en movimiento, tanto en Estados Unidos, México y Latinoamérica, en los que se ha visto que se han ocasionado accidentes de distintas magnitudes.

Es por eso que las autoridades federales en México difundieron este mensaje para advertir sobre los riesgos tanto para los pasajeros como para los conductores al intentar realizar dicho reto.

"Existe un gran riesgo al bajarse de un automóvil en movimiento, ya que los ocupantes pueden ser arrollados por otro vehículo que transite sobre la vía", menciona en el video, el oficial Villeda

A lo largo de dos minutos, el oficial explica las infracciones al Reglamento de Tránsito que se violan.

"En el caso del conductor, se compromete la conducción del vehículo al abandonarlo. Un automóvil sin conductor y al encontrarse su caja en punto neutral o punto muerto, puede alcanzar una velocidad de 5 kilómetros por hora. En primera velocidad puede alcanzar una velocidad de hasta 10 kilómetros por hora", aseguró.

Además, agregó sobre los riesgos para el conductor y otros pasajeros, los cuáles pueden ser mortales, ya que al perder la conducción del vehículo se puede atropellar a otros peatones, chocar con otros vehículos y hasta resultar heridos los pasajeros.

"El reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal contiene artículos claros y precisos que sancionan las conductas indebidas del conductor y alguno de sus acompañantes", dijo.