Advierten radiación por deshielo glaciar

Cd. de México.

El deshielo de los glaciares provocado por el calentamiento global puede liberar partículas radiactivas, alertó una investigación presentada en la reunión anual de la Unión Europea de Geociencias.



Las partículas potencialmente peligrosas provienen de pruebas o accidentes atómicos que quedaron atrapadas en las masas de nieve, indicaron los científicos.



Caroline Clason, investigadora de la Universidad de Plymouth, Reino Unido, compartió los primeros resultados de pruebas realizadas en 17 glaciares en las regiones árticas de Suecia, Noriega y Groenlandia, así como en la Antártida, los Alpes, el Cáucaso y Canadá.



En todos los casos, se encontró una concentración de partículas nucleares mucho más alta que la habitual, que llegó a ser 10 veces más elevada, por lo que los expertos estiman que las masas de hielo son eficientes para capturar y almacenar radionucleidos.



La contaminación procede tanto de antiguos ensayos atómicos como de accidentes como el de Chernobil, en la Unión Soviética, de 1986, o el de Fukushima, Japón, de 2011.



Las partículas presentes en la atmósfera, como los isótopos de plomo pb 210, cesio y americio, caen en forma de nieve y quedan atrapadas en el hielo.



En caso de lluvia, las partículas son arrastradas hasta el suelo, donde son absorbidas por la tierra y plantas, que disminuyen su potencial peligro.



"La concentración de estas partículas no supone un peligro en el contacto físico, pero sí en caso de ser ingeridas. El peligro es que con el deshielo pueda pasar a formar parte de la cadena alimentaria", advirtió Clason.



La especialista comentó que el problema crecerá conforme los glaciares desaparezcan por el calentamiento global y liberen estos contaminantes potencialmente dañinos para los humanos y la vida silvestre.



"No sabemos todavía con precisión cuán dañino es esto. Sabemos que está ahí y que es un fenómeno global, no algo por regiones cercanas a Chernobil, por ejemplo", señaló.



De acuerdo con la investigación, la presencia de las partículas radioactivas no se limita a las cercanías de sitios donde ocurrieron accidentes nucleares, pues incluso en la Antártida se encontraron contaminantes que los científicos estiman que provienen de Chernobil.