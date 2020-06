Advierten que la contingencia del Covid no ha terminado

Miguel Alemán, Tam.- El personal médico del Sector Salud está advirtiendo a toda la población en general que la contingencia por Covid-19, todavía no ha terminado, pues el semáforo de la entidad permanecerá en color rojo, al menos durante todo lo que resta del presente mes.

En un futuro, aunque el semáforo pasara del rojo al color naranja, cuando empiece a salir de la intensa actividad epidémica, se deberán seguir con las medidas de prevención, pues en todo momento es fundamental proteger la salud propia y la de la familia, así como de toda la comunidad en general.

El cuidado de la salud implica medidas sencillas como el lavado frecuente de manos, todas las veces que sea posible con agua y jabón, si no hubiera se debe utilizar alcohol gel, y salir a la calle sólo en caso muy necesario, por ejemplo, para comprar productos básicos.

También es muy importante conservar la sana distancia para no verse alcanzado por el Covid-19, que implica y afecta las vías respiratorias de una persona (nariz boca y el rostro en general), de ahí la importancia de no estar muy cerca de otras personas, quedándose de preferencia no menos de 2 metros de distancia.

En caso de tener que toser o estornudar, hay que protegerse con la parte interior del codo y este hábito debe permanecer siempre.

Hay que aprender a vivir con la nueva normalidad, pues la epidemia aún no ha terminado y aunque también es muy necesaria la reactivación económica, es importante hacerlo siempre teniendo las medidas sanitarias para evitar ser una estadística más de esta enfermedad, por lo que es mejor quedarse en casa.