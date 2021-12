Advierten presiones en política migratoria

De acuerdo con una encuesta que aplicó ACNUR a 510 familias haitianas entre octubre y noviembre pasados, el 63 por ciento abandonó su país entre 2016 y 2018, y la mayoría indicó que, antes de llegar a México, dejó su último país de residencia por explotación laboral, xenofobia, falta de oportunidades laborales y demora en trámites migratorios. La Ciudad de México, Monterrey y Tijuana fueron señalados como los destinos preferidos por las familias entrevistadas en Tapachula. Lepri estimó que México podría terminar el año con más de 130 mil solicitantes de refugio, a lo que, advirtió, se agrega una presión extra por los extranjeros que Estados Unidos rechaza. Hizo un llamado para transparentar los acuerdos con EU en la implementación del Protocolo de Protección a Migrantes, mejor conocido como "Quédate en México".

"Los Estados pueden tomar acuerdos de cómo manejar sus solicitudes de asilo, y se pueden considerar que hagan todos lo criterios que en este caso no se han dado, entonces el primero de todos es que sean un acuerdo público, detallado, no declaraciones de un acuerdo y ese acuerdo no hay", señaló. ACNUR tiene actualmente un programa en el que ha ayudado a 15 mil solicitantes de refugio a encontrar trabajo en estados como Guanajuato, Monterrey y Jalisco. Florian Hoepfner, Oficial de Soluciones Duraderas de ACNUR, indicó que incluso tienen un proyecto al respecto para la construcción del Tren Maya, pero consideró que primero debe consultarse a los habitantes originarios de los lugares. "Cruza varios estados donde hay falta de empleo para la población local, pues antes de buscar la inclusión de la población extranjera tenemos que ver si la oferta de empleo que generan no se logra cubrir con la población local", comentó.