Advierten mexicanos en extranjero sobre virus

CIUDAD DE MÉXICO.

Residentes en países como Italia, España, Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos, lanzaron un video en el que criticaron con ironía a quienes fueron al Vive Latino, o quienes aún festejan cumpleaños o se burlan de quienes usan tapabocas. "En 10 días todo va a cambiar por completo, necesitamos que entiendas que el peor escenario posible va a ocurrir", dicen en el video.

"Los contagios van a incrementarse exponencialmente cada tres o cuatro días. Ya murieron dos mexicanos, y en 10 días podrían ser cientos, o miles". Recordando que en esos países el transporte público está limitado, los servicios de salud saturados, las fronteras cerradas, la gente pierde sus trabajos, las personas siguen enfermando.

Sin embargo, en el mensaje realizado de manera colectiva, piden también no realizar compras de pánico e ir al hospital solo en casos de emergencia. "No esperes a que tu gobierno te diga qué hacer, actúa ya", agregan. "Si eres asintomático, y sales de casa, quizá puedas poner a muchas vidas más". Por ello reiteraron el llamado a quedarse en casa, no ver a nadie, aunque seas días complicados.