Advierten infodemia contra uso de cubrebocas

Cd. de México

"Hay también desinformación que no es ingenua, es mal intencionada. (Hay) manifestaciones que hemos visto en varios países, todas, intentando justificar cosas injustificables, como medicamentos que no funcionan.

"(Que) las mascarillas no funcionan; que la sana distancia que no sirve. Son mensajes mal intencionados que acaban matando gente y volviendo mucho más largo el proceso de salida de la pandemia", alertó. Advirtió que la infodemia no es un problema menor, pues cuando se transmiten mensajes equivocados o falsos las personas pueden morir.

"Los mensajes acostumbran ser los mismos, por ejemplo, contra el uso de mascarillas o contra el distanciamiento social", explicó Summa. Explicó que las informaciones falsas pueden ser de dos tipos: las afirmaciones que no son verdaderas por ignorancia, pero hay también campañas bien organizadas que distribuyen mensajes evidentemente falsos. Alertó, por ejemplo, sobre las campañas que ya se están gestando en contra de la vacunación contra Covid-19. Advirtió que las informaciones falsas son una pandemia, pues es a nivel global, así como el Covid-19. Ante ello, dijo, Naciones Unidas lanzó la campaña mundial Verificado.

La idea, precisó, es contribuir en el combate contra la infodemia. Señaló que estudios en la UNAM revelan que México es uno de los países donde más circulan noticias falsas en redes sociales.