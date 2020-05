Advierten impacto en el campo por recorte de gasto

Cd. de México.

El director general de Financiera Rural Agropecuaria (Finagro), Javier Delgado Mendoza, reconoció que la extinción de fideicomisos propuesta por Morena y el decreto de austeridad del Gobierno federal afectarán al sector agropecuario.

En reunión virtual con la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, indicó que el decreto presidencial del 23 de abril pasado que, entre otras cosas, establece que no se ejercerá el 75 por ciento de las partidas de servicios generales y materiales y suministros, reducirá la capacidad de la institución para realizar trabajo de campo.

Delgado Mendoza dijo que el organismo a su cargo analiza cómo podría hacer frente a dicho recorte. "No somos una Secretaría para que nos quiten recursos; nuestro trabajo es de campo. Si se nos quita un capítulo, no tendremos la movilidad para ir al campo. Estamos dando vueltas para encontrar soluciones a esto", señaló.

Respecto a la extinción de fideicomisos, reconoció que la medida sí es motivo de preocupación, porque el sector agropecuario cuenta con diversos instrumentos de este tipo para dispersar recursos.

Recordó que en el caso del fondo de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero es un instrumento creado por ley. "Sí es motivo de preocupación, porque en la ley que la crea se constituye este fondo como una manera de conjuntar todos los activos que tenía Banrural, y de meter parte del capital ahí", explicó.

El funcionario federal indicó que éste no debería ser considerado para su extinción o como parte del decreto de austeridad. "Este es un producto de ley, no es ni de fideicomiso ni mandato ni algo análogo, no debería caer en lo que es parte del decreto. Lo que ha inquietado es que ahora lo quieren meter en la parte de la ley, dado que hay una iniciativa por parte de la diputada (Dolores) Padierna, creo que ahí sí le impacta de manera directa", advirtió.

Delgado Mendoza pidió a la Cámara de Diputados una Ley Orgánica que le brinde a Finagro el carácter de Sociedad Nacional de Crédito, a fin de poder incrementar su capacidad de financiamiento. Señaló que actualmente el modelo de financiamiento para el sector rural tiene un nivel de endeudamiento limitado y, por ende, su efecto multiplicador es reducido.

Al explicar la propuesta de Ley Orgánica desarrollada por el organismo de reciente creación, dijo que al obtener el estatus de Sociedad Nacional de Crédito, se potenciaría la capacidad de crédito de la institución. "Si se hace Sociedad Nacional de Crédito, se potencia la capacidad de crédito, porque se vuelve nada más el capital de un banco.

Es tipo Nafin, que tiene un capital similar al que trae la Financiera, para hacer un comparativo, y ellos traen una cartera de negocios de cerca de 350 mil millones de pesos", explicó.

Delgado Mendoza detalló que Finagro actualmente tiene activos por más de 83 mil millones de pesos, pasivos por 42 mil 322 millones y un patrimonio por 40 mil 898 millones de pesos.

Indicó que atienden a 551 mil 298 unidades económicas rurales, de un total de más de 5 millones 325 mil. Lo anterior, dijo, significa que la banca comercial y la banca de desarrollo tienen un mercado por atender del 90 por ciento. Advirtió que sólo atender a las unidades económicas rurales clasificadas como E4 requeriría de un esfuerzo cuatro veces mayor al actual.

Recordó que Finagro está conformada por cuatro instituciones: Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (Focir), Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco) y Agroasemex, las cuales funcionan de manera independiente hasta ahora.